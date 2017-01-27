Самюэль Это'О: "Футболка "Амкара" - подарок на день рождения"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О сообщил, что не переходит в "Амкар". Вчера в официальном твиттере клуба появилась фотография экс-форварда "Реала", "Барселоны" и "Интера" с футболкой пермяков.

Оказалось, что знаменитый футболист встретился с клубом в ресторане турецкого города Анталья, где "Амкар" проводит сборы. Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в "Анжи".

"Это просто подарок на мой день рождения, в марте мне исполнится 36 лет", – написал на своей странице в Instagram Это'О.