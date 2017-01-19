"Рубин" отдал Саму Гарсию в аренду "Леганесу"

Нападающий "Рубина" Самуэль Гарсия покинул расположение казанцев. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в клубе, игрок отдан в аренду в "Леганес" до конца сезона.

Напомним, Гарсия перешел в казанский клуб в прошлое трансферное окно из "Вильярреала" за 5 миллионов евро. В составе "Рубина" Гарсия не был твердым игроком основного состава. При этом он провел за казанцев 15 матчей и забил один гол в Кубке России.

Добавим, что "Леганес" занимает в испанской примере 16-е место после 18 туров. (Артур ЕНИКЕЕВ)