"Рубин" отдал Саму Гарсию в аренду "Леганесу"

Нападающий "Рубина" Самуэль Гарсия покинул расположение казанцев. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в клубе, игрок отдан в аренду в "Леганес" до конца сезона.
Напомним, Гарсия перешел в казанский клуб в прошлое трансферное окно из "Вильярреала" за 5 миллионов евро. В составе "Рубина" Гарсия не был твердым игроком основного состава. При этом он провел за казанцев 15 матчей и забил один гол в Кубке России.
Добавим, что "Леганес" занимает в испанской примере 16-е место после 18 туров. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Адекватный Зритель_
Так-то,не Саму,а Самого.
18:34
karlikf1
Это у нас сейчас так называется точечная селекция. Нет, просто все руководители клубов говорят, что чёхом никого уже не покупают, а только точечно укрепляют ту или иную позицию. Так вот, ситуация с этим Гарсией есть наглядный пример точечной селекции :)
18:21
budulay1974
Да уж взять за 5 лямов. И через полгода отказаться от него. Очень грамотно. Куда смотрел этот тренер испанец??? Он же набирал состав я так понимаю????
17:58