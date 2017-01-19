17:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" отдал Саму Гарсию в аренду "Леганесу"

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Нападающий "Рубина" Самуэль Гарсия покинул расположение казанцев. Как сообщили корреспонденту "СЭ" в клубе, игрок отдан в аренду в "Леганес" до конца сезона.

Напомним, Гарсия перешел в казанский клуб в прошлое трансферное окно из "Вильярреала" за 5 миллионов евро. В составе "Рубина" Гарсия не был твердым игроком основного состава. При этом он провел за казанцев 15 матчей и забил один гол в Кубке России.

Добавим, что "Леганес" занимает в испанской примере 16-е место после 18 туров. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Адекватный Зритель_

Так-то,не Саму,а Самого.

18:34

karlikf1

Это у нас сейчас так называется точечная селекция. Нет, просто все руководители клубов говорят, что чёхом никого уже не покупают, а только точечно укрепляют ту или иную позицию. Так вот, ситуация с этим Гарсией есть наглядный пример точечной селекции :)

18:21

budulay1974

Да уж взять за 5 лямов. И через полгода отказаться от него. Очень грамотно. Куда смотрел этот тренер испанец??? Он же набирал состав я так понимаю????

17:58

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