20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" и "Терек" голов не забили

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В матче 19-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Тереком" (0:0). Перед началом встречи хозяева вышли на поле в футболках, на которых было написано "Грани, мы с тобой", поддержав тем самым Владимира Граната. Защитник получил перелом ключицы со смещением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) и выбыл до конца сезона. При этом футболист был включен в заявку "Ростова" на эту встречу.

У обеих команд равное количество очков – по 29. "Терек" по дополнительным показателям опережает ростовчан, занимая шестое место. Вице-чемпионы России идут седьмыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Терек" (Грозный) – 0:0

"Ростов": Медведев, Киреев (Калачев, 73), Гацкан, Сесар Навас, Мевля, Терентьев (Байрамян, 88), Препелицэ (Бухаров, 73), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Дьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88).

Предупреждения: Сесар Навас, 16. Киреев, 28. Гацкан, 64. Кузяев, 70.

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин (все Москва), Ширяев (Ставрополь).

12 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Терек"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ttc

fanattagan Для таких как ты такие матчи и играют. Романтик. А я поставил на ничью и срубил не хило. Даже не волновался. Плохо, что не знал какая именно ничья.

21:08

rusfed 2.0

У Бердыева остается только один шанс сыграть в следующем году с Барселоной и Реалом - нужно брать еврочашу

21:06

fanattagan

ttc, иди лечись, у тебя везде демоны видятся

21:05

Der schwein

Нормально всё ! Следующий тур Терек-ЦСКА 2-0 и всё будет das ist Gut :)

20:59

ttc

Один из лучших договорных матчей. Браво!!!

20:54

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