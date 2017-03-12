"Ростов" и "Терек" голов не забили

В матче 19-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Тереком" (0:0). Перед началом встречи хозяева вышли на поле в футболках, на которых было написано "Грани, мы с тобой", поддержав тем самым Владимира Граната. Защитник получил перелом ключицы со смещением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) и выбыл до конца сезона. При этом футболист был включен в заявку "Ростова" на эту встречу.

У обеих команд равное количество очков – по 29. "Терек" по дополнительным показателям опережает ростовчан, занимая шестое место. Вице-чемпионы России идут седьмыми.

Чемпионат России

Премьер-лига

19-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Терек" (Грозный) – 0:0

"Ростов": Медведев, Киреев (Калачев, 73), Гацкан, Сесар Навас, Мевля, Терентьев (Байрамян, 88), Препелицэ (Бухаров, 73), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.

"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Дьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88).

Предупреждения: Сесар Навас, 16. Киреев, 28. Гацкан, 64. Кузяев, 70.

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин (все Москва), Ширяев (Ставрополь).

12 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

Трансляция матча "Ростов" - "Терек"