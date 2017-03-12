"Ростов" и "Терек" голов не забили

В матче 19-го тура чемпионата России "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Тереком" (0:0). Перед началом встречи хозяева вышли на поле в футболках, на которых было написано "Грани, мы с тобой", поддержав тем самым Владимира Граната. Защитник получил перелом ключицы со смещением в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) и выбыл до конца сезона. При этом футболист был включен в заявку "Ростова" на эту встречу.
У обеих команд равное количество очков – по 29. "Терек" по дополнительным показателям опережает ростовчан, занимая шестое место. Вице-чемпионы России идут седьмыми.
Чемпионат России
Премьер-лига
19-й тур
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Терек" (Грозный) – 0:0
"Ростов": Медведев, Киреев (Калачев, 73), Гацкан, Сесар Навас, Мевля, Терентьев (Байрамян, 88), Препелицэ (Бухаров, 73), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун.
"Терек": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Роши, Дьембер, Кузяев, Оздоев (Лебеденко, 90+1), Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88).
Предупреждения: Сесар Навас, 16. Киреев, 28. Гацкан, 64. Кузяев, 70.
Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин (все Москва), Ширяев (Ставрополь).
12 марта. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
ttc
fanattagan Для таких как ты такие матчи и играют. Романтик. А я поставил на ничью и срубил не хило. Даже не волновался. Плохо, что не знал какая именно ничья.
21:08
rusfed 2.0
У Бердыева остается только один шанс сыграть в следующем году с Барселоной и Реалом - нужно брать еврочашу
21:06
fanattagan
ttc, иди лечись, у тебя везде демоны видятся
21:05
Der schwein
Нормально всё ! Следующий тур Терек-ЦСКА 2-0 и всё будет das ist Gut :)
20:59
ttc
Один из лучших договорных матчей. Браво!!!
20:54