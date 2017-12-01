Роман Бабаев: "Скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб не исключает возможности показать церемонию жеребьевки чемпионата мира-2018 на табло стадиона перед матчем с "Тосно". Встреча 19-го тура премьер-лиги состоится сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.

– Технически у нас есть такая возможность, но это надо согласовывать с РФПЛ, – говорит Бабаев. – Но мы подумаем об этом и такой вариант не исключен. Будем узнавать у лиги о том, чтобы это сделать. Там нужно понимать по времени, потому что начало жеребьевки намечено на 18:00, а когда она непосредственно начнется – вопрос. Скорее всего, так и сделаем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, сегодня, 1 декабря, в Москве состоится жеребьевка чемпионата мира. Финальный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка чемпионата мира. LIVE!