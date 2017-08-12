Роман Бабаев: "Лучше туалетная бумага, чем пиротехника"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что прошедшее дерби со "Спартаком" (2:1) стало одним из самых спокойных за последнее время. Также он признался, что не понял действия болельщиков красно-белых после гола в ворота армейцев, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ и Михаил ГОНЧАРОВ.
– Как вам акция болельщиков, которые после гола "Спартака" закидали поле туалетной бумагу?
– Очень неожиданно. Я не понял, почему так сделали, ведь гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, все равно лучше, чем пиротехника. Сточки зрения безопасности это было самое спокойное дерби за последнее время. Дай бог, чтобы данная тенденция сохранялась. Надеюсь, болельщики будут приходить смотреть футбол и болеть за свои команды, а не устраивать агрессивные показательные акции.
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"
Millwall82
Замечу одно, в России ведется разговор с ультрой, потому забросы фаеров минимальны, использование тоже. Почти все клубы на зарплате имеются кто-то из ультры.
21:27
Millwall82
Юный Люцифер, все дышат какой-то дрянью, я сигаретами например травлюсь, теми же фаерами и выхлопами мегаполиса, никто не умирал) ну и например на центральной трибуне тоже нормально смотрится. Летит конечно когда все это в тебя не очень приятно.
21:23
Юный Люцифер
Millwall82 А вам самому приятно дышать этой дрянью? Мне нет. А когда все это на поле летит, как в отдельных матчах (и не только в России, но и на Балканах, в Турции, да и в Италии порой тоже), то вообще кошмар. Может быть по телевизору это и прикольно, но на стадионе нет
21:19
Millwall82
Юный Люцифер, ну дышать не так уж и сложно, глаза слезятся, то правда. Красивого? Перфоманс безусловно. В почти ночных матчах это безусловно красиво. Но повторюсь, шоу. а не произвольное какое использование, в России такой культуры нет.
21:16
Юный Люцифер
Millwall82 Ага, а потом за эту пиротехнику клубы платят штрафы в РФС и УЕФА. Не вижу ничего красивого. Дышать невозможно абсолютно, глаза тоже застилает. Что красивого?
21:10
knyaz boltconskiy
С чего он взял,что они что-то праздновали?Это они намекали туалетной бумагой)))
20:58
Millwall82
Спорно-спорно. Туалетная бумага,серпантин это стиль суппорта латиносов. А теперь посмотрите какую красоту из фаер-шоу делают в чемпионатах Сербии, Польши, Чехии, Голландии, низших дивизионах Германии, Италии. Все легко гуглится в ютуб.
20:48