Роман Бабаев: "Лучше туалетная бумага, чем пиротехника"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что прошедшее дерби со "Спартаком" (2:1) стало одним из самых спокойных за последнее время. Также он признался, что не понял действия болельщиков красно-белых после гола в ворота армейцев, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ и Михаил ГОНЧАРОВ.

– Как вам акция болельщиков, которые после гола "Спартака" закидали поле туалетной бумагу?

– Очень неожиданно. Я не понял, почему так сделали, ведь гол был в наши ворота. Но смотрелось оригинально, все равно лучше, чем пиротехника. Сточки зрения безопасности это было самое спокойное дерби за последнее время. Дай бог, чтобы данная тенденция сохранялась. Надеюсь, болельщики будут приходить смотреть футбол и болеть за свои команды, а не устраивать агрессивные показательные акции.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"