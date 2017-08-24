Роман Бабаев: "ЦСКА не может позволить себе скамейку, как у "Зенита"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что армейцы не могут позволить себе иметь такую же длинную скамейку, как у "Зенита". По его словам, красно-синим необходим качественный нападающий, который сможет составить конкуренцию.

– ЦСКА предстоит играть на два фронта. Где команде брать силы с учетом не самой длинной скамейки?

– Не сказал бы, что она не длинная. Другое дело, что хотелось бы нападающего, который бы составил конкуренцию. Было бы неплохо иметь альтернативный вариант. А сейчас у нас выходит Жамалетдинов, есть Натхо, Оланаре, Набабкин. Сейчас мы не можем себе позволить иметь такую же скамейку, как у того же "Зенита". (Павел ГУРЕВИЧ)

В среду ЦСКА во второй раз обыграл "Янг Бойз" (2:0) и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз" //

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