Ринат Билялетдинов: "За нынешний "Зенит" грустно, дело в содержании игры"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов раскритиковал "Зенит" за не слишком привлекательную, по его мнению, игру.

- Символично, что "Зенит" "похоронили" петербуржец Сорокин и экс-зенитовец Бабурин?

- Очередное напоминание, что своим нужно давать шанс. Хорошее совпадение, тогда еще добавьте Могилевца, которого я взял из питерского дубля в 2014 году, и через пару месяцев он поехал со сборной на чемпионат мира в Бразилию. За нынешний "Зенит" грустно, и дело даже не в результате, а в содержании игры.

- Что происходит с лидером?

- Это уже было в прошлом году, при Манчини - осенью повесили команде на шею золотые Перестановки происходят каждый год, но на пользу это не идет. У нынешнего "Зенита" такие приоритеты – дисциплина и движение, но изюминки нет. Команда натужно побеждала, не было легкости. Даже питерские чемпионы СССР 1984 года об этом говорят.

Забросы на сдвоенный центр Дзюба – Заболотный периодически приносили результат. Но эстетического удовольствия болельщики не получают, все-таки они ждут от своей команды более интеллектуальной игры – темповой, с проникающими атаками и розыгрышами.

- Подбор исполнителей у "Зенита" для этого подходит?