РФС отказал "СКА-Хабаровск" в регистрации ивуарийца Конате

Комитет РФС по статусу игроков отказал "СКА-Хабаровск" в регистрации нападающего Мохамеда Конате, сообщает пресс-служба РФС. Комитет отказал в удовлетворении заявления клуба о регистрации ивуарийца вне регистрационного периода.

20-летний Конате выступал за "Урал" с 2016 по 2017 год. За екатеринбургскую команду он провел 4 матча в чемпионате России. В феврале 2017 года клуб и игрок расторгли контракт по согласию сторон.

Второй регистрационный период в текущем сезоне РФПЛ начался 23 января 2018 года и завершился в полночь 22 февраля.