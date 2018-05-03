Президент "Дженоа" подтвердил возвращение Кришито

Президент "Дженоа" Энрико Прециози подтвердил возвращение в команду защитника Доменико Кришито. Ранее 31-летний итальянец сообщил, что не будет продлевать контракт с "Зенитом" и покинет его летом свободным агентом.

– Я очень рад прибытию Кришито, – заявил в интервью Telenord Прециози. – Но мы не ограничимся его подписанием. Есть и другие футболисты, но мы их не будем пока называть из уважения ко всем сторонам сделки. Поговорим об этом после сезона.

Напомним, что Кришито перешел в "Зенит" как раз из "Дженоа" в 2011 году.