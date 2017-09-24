Пресс-атташе "Уфы" – о "бомбе" в гостинице: "Футболисты выбежали чуть ли не в трусах"

Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный прокомментировал ситуация с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". Он отметил, что многие игроки испугались.

– Очень неприятная ситуация, – сказал Тыртышный. – После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы – кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались. Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: "Как это все задолбало!", то у легионеров совсем другая реакция.

Сейчас угрозу взрыва уже сняли и игрокам разрешили вернуться за вещами. Там в основном бутсы, потому что форма на стадионе. Сейчас команда едет обратно за бутсами. Получается, что вместо того, чтобы отдыхать, команда катается туда-сюда. В общем, хорошего мало. Сейчас мне еще позвонили и сказали, что кроме нашей гостиницы, "заминировали" еще три торговых центра в Уфе. (Андрей СИЗЯКИН)

Игра "Уфа" – "Арсенал" должна пройти сегодня и начаться в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.