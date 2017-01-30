Понтус Вернблум: "Слуцкий - главный тренер в моей карьере"

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказал мнение, что новый главный тренер команды Виктор Гончаренко чуть более жесткий, чем экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий. Швед также подчеркнул, что многим обязан российскому специалисту.

– У каждого тренера есть свое собственное видение игры, – цитирует ТАСС Вернблума. – Сейчас мы привыкаем к новым требованиям, которые предъявляет Гончаренко. И могу сказать, что с каждым днем мы все лучше и лучше понимаем друг друга и продолжаем прогрессировать.

Может быть, Гончаренко чуть более жесткий. Но Слуцкий тоже был очень требовательный, особенно когда дело касалось тренировочного процесса. Когда мы тренируемся, то они жесткие. Но за пределами поля и Слуцкий, и Гончаренко ведут себя с нами расслабленно и весело.

Сложно сказать об их главном отличии, они оба великолепные специалисты. Они похожи в своих лидерских качествах. Нет такой большой разницы. Этот переход между наставниками получается достаточно мягким, мы не страдаем, потому что оба тренера имеют схожие точки зрения.

Без всякого сомнения, Слуцкий – главный тренер в моей карьере. Мы с ним проработали почти пять лет. Он оказал на меня огромное влияние как в футбольном плане, так и в человеческом, я им восхищаюсь, и я обязан ему очень многим.