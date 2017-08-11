Перед матчем с "Ахматом" "Зенит" откроет развлекательную зону для болельщиков

Как сообщает официальный сайт "Зенита", за три часа до начала матча сине-бело-голубых с "Ахматом" откроются 44 развлекательных зоны, в которых болельщики смогут нарисовать свой баннер, поиграть в настольный футбол и даже посетить барбершоп.

Клуб настоятельно рекомендует болельщикам прийти на стадион заблаговременно. Напомним, что во время предыдущих матчей "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург" у ворот арены возникали внушительные очереди, из-за которых многие болельщики попадали на трибуны в конце первого тайма.