17:17 | Футбол — РФПЛ

Перед матчем с "Ахматом" "Зенит" откроет развлекательную зону для болельщиков


Как сообщает официальный сайт "Зенита", за три часа до начала матча сине-бело-голубых с "Ахматом" откроются 44 развлекательных зоны, в которых болельщики смогут нарисовать свой баннер, поиграть в настольный футбол и даже посетить барбершоп.

Клуб настоятельно рекомендует болельщикам прийти на стадион заблаговременно. Напомним, что во время предыдущих матчей "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург" у ворот арены возникали внушительные очереди, из-за которых многие болельщики попадали на трибуны в конце первого тайма.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-11-sine-belo-golubye-otkryvayut-fan-promenad-na-stadione-sankt-peterburg.htm

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