Олег Романцев: “Проблем у Семака хватает. И он их не скрывает”

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что следит за карьерой Сергея Семака в "Зените"​. По его словам, ни одна из команд не демонстрирует чемпионскую игру в этом сезоне.

– За тем, как складываются в "Зените" дела у Сергея Семака, следите?

– Конечно. Очень рад за Сергея, что он оказался у руля такой серьезной и уважаемой команды.

– Но в ней и спрос по-максимуму. Как думаете, возьмет Сергей Богданович с первого захода золотую высоту? После поражения от "Арсенала" (2:4. – Прим. "СЭ") он признался, что его особенно огорчила оборона, хотя в ней собраны качественные игроки.

– Конечно, "Зенит" – не "Уфа", и в Питере свои требования. Но для нормальной, качественной работы все есть. Сейчас еще зимой укрепится, проведет качественную тренировочную работу, а там, глядишь, и Маркизио освоится. А проблем у Сергея хватает. И он их не скрывает.

– Неожиданные поражения от "Анжи", "Арсенала" и "Рубина" – это случайные осечки или потери, неизбежные в процессе игрового поиска, который ведет сейчас Семак?

– Трудно сказать. Я бы все-таки назвал их скорее досадными осечками – где-то недооценили соперника, где-то – не повезло… Вообще, в нашем чемпионате, к радости букмекеров, любой клуб может победить кого угодно. И пока чемпионской игры я ни у кого не вижу. Это и есть главная интрига. (Александр Львов)

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