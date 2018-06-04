Новый гендиректор "Анжи": "Не будем отказываться от выступления в РФПЛ"

Бывший генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов прокомментировал "СЭ" свое назначение на аналогичную должность в "Анжи".

– Как давно поступило предложение, и сколько раздумывали? – вопрос Флегонтову.

– По-моему, в пятницу или в субботу. Мы обо всем переговорили с Османом Гаирбековичем Кадиевым (президент клуба – Прим. "СЭ"). Я и сразу согласился. Очень благодарен ему за сделанное мне предложение.

– На какой срок рассчитаны ваши полномочия?

– Мы в детализацию пока не входили. Осман Гаирбекович объяснил, что в данный момент, когда решается вопрос, где будет играть команда, идет её формирование, важно определиться с генеральным директором и тренерским штабом. Поэтому мы оставили такие разговоры на более поздний срок. Нет никаких сомнений, я знаю Кадиева долгое время, что это человек слова. У меня ни одного вопроса не осталось после нашего с ним разговора.

– В каком состоянии передал вам дела бывший гендиректор Саид Абдуллаев?

– Я человек, который неоднократно был в Дагестане с другими командами. Меня всегда радушно встречали, у меня самые добрые отношения к республике и к "Анжи". Я сейчас нахожусь в Москве, ещё не был, не принимал дела у Саида Абдуллаева, поэтому сейчас не с руки комментировать в каком состоянии команда. Надо просто приехать, встретиться с ним, обговорить, принять дела, потом я смогу дать комментарий по этому поводу.

– Известны цели и задачи, которые будут стоять в предстоящем сезоне перед командой?

– Мы договорились, что приедем и обговорим всё в Махачкале. Цели и задачи непосредственно обозначит президент клуба.

– С финансовым положением команды порядок? Есть долги?

– Мне сложно сказать, я пока не вдавался в детали. Осман Кадиев сказал, что финансовое положение стабильное. Сами понимаете, коль только сейчас выложили эту новость на сайте "Анжи". Я пока в полной мере не вошел в должность, не принял дела. Пока мне сложно что-то комментировать, дайте мне доехать хотя бы до Махачкалы, за неделю разобраться и потом с вами встречусь или по телефону дам комментарий.

– Главным тренером команды стал Магомед Адиев, почему именно он?

– Я вам сказал, что это решение, которое принял президент клуба.

– Изменения в составе будут большими или костяк сохраните?

– Я ещё с главным тренером не разговаривал. Нам надо в ближайшее время собраться и переговорить на все темы, в том числе и по комплектованию.

– Какова вероятность, что "Анжи" заменит "Амкар" в РФПЛ?

– Мне сложно комментировать. Это зависит не от РФПЛ, не от нашего клуба. Это зависит от "Амкара". Насколько я понимаю, 8 июня пермский клуб должен подать некие документы, не знаю какие. Принимать решение будет апелляционный комитет РФС. Каковы будут его решения, мне сложно сказать. Наверное, 50 на 50. Мы готовимся к этому вопросу.

– Но ваша команда готова остаться в премьер-лиге?

– Одно дело комплектовать состав под ФНЛ, и другое под РФПЛ. Как обозначил наш президент – мы готовы и к тому, и к другому развитию событий. Ждем решение РФС. По-крайней мере мы не будем отказываться от выступления в высшей лиге, если нам такая честь будет предоставлена. (Арман МКРТЧЯН)