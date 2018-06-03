Низелик покидает "Уфу" ради перехода в "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об изменениях в штабе команды после ухода Сергея Семака в "Зенит".
– Вы уже определились с новым главным тренером? Им станет Сергей Томаров?
– Еще нет. Не знаю, по какой причине все решили, что коллектив возглавит именно Томаров. Кандидатуры есть, думаю, все объявим к концу недели.
– Александр Низелик, ассистент Семака, покидает "Уфу"?
– Ни он, ни Мария Бурова (специалист по реабилитации. – Прим. "СЭ") у нас не останутся. Александр, как понимаю, окажется в "Зените". (Арман МКРТЧЯН)
В минувшем сезоне "Уфа" под руководством Семака заняла 6-е место в премьер-лиге и в следующем выступит в Лиге Европы.
"Зенит" изменил Западу. Семак - главный тренер //
Семака показали болельщикам. А потом он рассказал о Денисове, Данни и Кержакове
ALEXEY959595
С кем играть-то будете в первом для себя еврокубке? Как болельщиков радовать собираетесь, если команду не усиляете, а наоборот?
21:57
0,7 в одно рыло
Вряд ли) Зато Ленка Беркова есть)
21:52
баламошка
А кто это? И можно фотку Марии Буровой? Антиресно же!
21:40