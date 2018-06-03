Низелик покидает "Уфу" ради перехода в "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал об изменениях в штабе команды после ухода Сергея Семака в "Зенит".

– Вы уже определились с новым главным тренером? Им станет Сергей Томаров?

– Еще нет. Не знаю, по какой причине все решили, что коллектив возглавит именно Томаров. Кандидатуры есть, думаю, все объявим к концу недели.

– Александр Низелик, ассистент Семака, покидает "Уфу"?

– Ни он, ни Мария Бурова (специалист по реабилитации. – Прим. "СЭ") у нас не останутся. Александр, как понимаю, окажется в "Зените". (Арман МКРТЧЯН)

В минувшем сезоне "Уфа" под руководством Семака заняла 6-е место в премьер-лиге и в следующем выступит в Лиге Европы.

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