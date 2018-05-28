15:05 | Футбол — РФПЛ

Семака в "Уфе" сменит Томаров

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По данным "СЭ", новым главным тренером "Уфы" станет Сергей Томаров. Пока действующий специалист клуба Сергей Семак, как сообщал "СЭ", уже завтра официально может возглавить "Зенит".

Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба.

"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели //
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КОММЕНТАРИИ (4)
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grroznyi85

Еще раз убеждаюсь что СЭ превратилась из уважаемого издания в желтушную газетенку У Томарова не то что лицензии PRO нет, но даже и лицензии А. То есть он даже в ФНЛ не может быть главным тренером

15:58

jeltaagazetenka

уфе конец развалят

15:55

ALEXEY959595

С Семаком Уфе было бы лучше выступить в первом для себя еврокубке. Так что зря Семак ушел

15:20

баламошка

На недельку! До второго! Я уеду! В Томарово!

15:16

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