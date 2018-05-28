Семака в "Уфе" сменит Томаров

По данным "СЭ", новым главным тренером "Уфы" станет Сергей Томаров. Пока действующий специалист клуба Сергей Семак, как сообщал "СЭ", уже завтра официально может возглавить "Зенит".
Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба.
"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели //
Вячеслав Малафеев: "Как я слышал из прессы, презентация тренера во вторник"
grroznyi85
Еще раз убеждаюсь что СЭ превратилась из уважаемого издания в желтушную газетенку У Томарова не то что лицензии PRO нет, но даже и лицензии А. То есть он даже в ФНЛ не может быть главным тренером
15:58
jeltaagazetenka
уфе конец развалят
15:55
ALEXEY959595
С Семаком Уфе было бы лучше выступить в первом для себя еврокубке. Так что зря Семак ушел
15:20
баламошка
На недельку! До второго! Я уеду! В Томарово!
15:16