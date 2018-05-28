Семака в "Уфе" сменит Томаров

По данным "СЭ", новым главным тренером "Уфы" станет Сергей Томаров. Пока действующий специалист клуба Сергей Семак, как сообщал "СЭ", уже завтра официально может возглавить "Зенит".

Томаров с 2011 года входит в тренерский штаб башкирского клуба.

"Зенит" может объявить о назначении Семака в начале следующей недели //

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