Ни Анюкова, ни Новосельцева в "Уфе", скорее всего, не будет

Как стало известно "СЭ", "Уфе" действительно были интересны защитники "Зенита" 26-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков. Однако почти точно ни один из двух игроков обороны не перейдет в команду Сергея Семака.

В клубе из столицы Башкирии не видят смысла наигрывать Новосельцева без дальнейшего трансфера, а, по нашим данным, у "Уфы" нет средств, чтобы выкупить контракт бывшего защитника сборной России. Специализированный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Новосельцева в 1 миллион евро.

Что касается Анюкова, то его не хочет отпускать "Зенит" и, по словам заместителя спортивного директора петербуржского клуба Вячеслава Малафеева, предложил ветерану новый контракт. В питерском клубе рассчитывают, что он поможет "Зениту-2" сохранить место в ФНЛ.