Ни Анюкова, ни Новосельцева в "Уфе", скорее всего, не будет

Как стало известно "СЭ", "Уфе" действительно были интересны защитники "Зенита" 26-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков. Однако почти точно ни один из двух игроков обороны не перейдет в команду Сергея Семака.
В клубе из столицы Башкирии не видят смысла наигрывать Новосельцева без дальнейшего трансфера, а, по нашим данным, у "Уфы" нет средств, чтобы выкупить контракт бывшего защитника сборной России. Специализированный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Новосельцева в 1 миллион евро.
Что касается Анюкова, то его не хочет отпускать "Зенит" и, по словам заместителя спортивного директора петербуржского клуба Вячеслава Малафеева, предложил ветерану новый контракт. В питерском клубе рассчитывают, что он поможет "Зениту-2" сохранить место в ФНЛ.
По этим причинам, как нам стало известно, "Уфа" даже не начинала переговоры с представителями сине-бело-голубых. (Андрей СИЗЯКИН)
grroznyi85
Ну и слава богу. Анюков и даром не нужен. На его фланге у нас Живоглядов железобетонный игрок основы, а в случае чего его Сухов подменит.
20:32
grroznyi85
Ну и слава богу. Анюков и даром не нужен. Фланги защиты у нас и так в полном порядке.
20:26