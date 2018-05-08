Михайлович пока не ведет переговоры с "Зенитом"

Как стало известно "СЭ", 49-летний Синиша Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность главного тренера. Напомним, что в середине апреля о такой возможности сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. При этом сербский специалист готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых.
Михайлович в период с 1991 по 2003 год провел 63 матча в составе сборной Югославии/Сербии и Черногории, забив в них 9 мячей. Тренерскую карьеру он начал в 2006 году в "Интере", где сотрудничал с Робертом Манчини. В 2008 году Михайлович возглавил "Болонью", затем работал с "Катанией" (2009-2010), "Фиорентиной" (2010-2011) , национальной командой Сербии (2012-2013), "Сампдорией" (2013-2015), "Миланом" (2015-2016). Последним клубом Михайловича был "Торино", который серб покинул в начале этого года. (Вячеслав КОРОТКИН)
shpasic
или так: "Михайлович пока не ведёт переговоры с Зенитом, но уже получает зарплату")
20:52
Профессор_Хряк
Бабла типа в натуре нет, вы сасите )))
20:46
Профессор_Хряк
Полудурка Димона выбрали. Теперь Бабушек будут уничтожать аж 6 лет !
20:45
баламошка
Ждёт, пока его закидают доверху бабками.Пенсиями многострадальных бабушек России.
20:26
ArtTim
Ну если сотрудничал с манчини, то срочно в зенит ,надо развалить клуб до конца !!!!
20:25
shpasic
Михалыч! Трансформатор полетел!
20:24