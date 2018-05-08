Михайлович пока не ведет переговоры с "Зенитом"

Как стало известно "СЭ", 49-летний Синиша Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность главного тренера. Напомним, что в середине апреля о такой возможности сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. При этом сербский специалист готов рассмотреть предложение сине-бело-голубых.

Михайлович в период с 1991 по 2003 год провел 63 матча в составе сборной Югославии/Сербии и Черногории, забив в них 9 мячей. Тренерскую карьеру он начал в 2006 году в "Интере", где сотрудничал с Робертом Манчини. В 2008 году Михайлович возглавил "Болонью", затем работал с "Катанией" (2009-2010), "Фиорентиной" (2010-2011) , национальной командой Сербии (2012-2013), "Сампдорией" (2013-2015), "Миланом" (2015-2016). Последним клубом Михайловича был "Торино", который серб покинул в начале этого года. (Вячеслав КОРОТКИН)