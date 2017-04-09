21:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Майкон: "Было тяжело искать моменты в матче с "Ростовом"

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Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Ростов " - 0:0. Зрители так и не дождались голов."Ростов" припас голы для ЦСКА и "Спартака"?

Нападающий "Локомотива" Майкон подчеркнул, что в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) было непросто искать голевые моменты. По словам форварда, красно-зеленые знали, что встреча с ростовчанами не будет легкой.

- Сегодня встречались две закрытые команды. Тяжело было искать моменты? - вопрос Майкону.

- Да, тяжело. Соперник играл в пять защитников, и мы знали, что нам будет нелегко. У "Локомотива" сегодня не было много голевых возможностей, так же, как и у "Ростова". Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру. Нашей команде необходимо быть выше в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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