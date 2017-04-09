Майкон: "Было тяжело искать моменты в матче с "Ростовом"

Нападающий "Локомотива" Майкон подчеркнул, что в матче 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0) было непросто искать голевые моменты. По словам форварда, красно-зеленые знали, что встреча с ростовчанами не будет легкой.

- Сегодня встречались две закрытые команды. Тяжело было искать моменты? - вопрос Майкону.

- Да, тяжело. Соперник играл в пять защитников, и мы знали, что нам будет нелегко. У "Локомотива" сегодня не было много голевых возможностей, так же, как и у "Ростова". Сейчас нам нужно отдохнуть и готовиться к следующему туру. Нашей команде необходимо быть выше в турнирной таблице. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)