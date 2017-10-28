Массимо Каррера: "Надеюсь, "Спартаку" удастся прервать серию без побед в Ростове"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матче 15-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что его команду ожидает тяжелая встреча. Специалист также выразил надежду, что красно-белые смогут прервать серию без побед в Ростове.

- Мы тренировались как обычно, и знаем, что нас ждет тяжелый матч, - сказал Каррера в эфире телеканала "Наш футбол". - Как у каждой команды, у нас есть травмированные, но помимо этих игроков, у нас есть еще футболисты, которые выйдут сегодня. Неудачная серия в Ростове? Надеюсь нам удастся ее прервать.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"