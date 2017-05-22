Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья"

По информации "СЭ", в менеджменте "Крыльев Советов" и на посту главного тренера команды могут произойти изменения.

В клуб на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".

– Пока не готов ничего комментировать, – сказал Маслов, говоря о возможной смене работы.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)

Оба специалиста ранее уже работали в "Крыльях". Маслов пришел в клуб осенью 2011 года, но был уволен после сезона-2014/15, в котором команда впервые вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год, и с декабря 2012 по август 2013. В 2004 году "Крылья" под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России (лучший результат в истории команды), а также вышли в финал Кубка России.