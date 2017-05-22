Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья"

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По информации "СЭ", в менеджменте "Крыльев Советов" и на посту главного тренера команды могут произойти изменения.

В клуб на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".

– Пока не готов ничего комментировать, – сказал Маслов, говоря о возможной смене работы.

Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)

Оба специалиста ранее уже работали в "Крыльях". Маслов пришел в клуб осенью 2011 года, но был уволен после сезона-2014/15, в котором команда впервые вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год, и с декабря 2012 по август 2013. В 2004 году "Крылья" под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России (лучший результат в истории команды), а также вышли в финал Кубка России.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Рос.Гвардеец.

Пригласите Тихонова.

21:11

Рос.Гвардеец.

Зачем возвращаться в прошлое?Нужно смотреть вперед.Только это не про нашу команду.

21:10

самарец

тогда уж лучше Гамулу из Ростова Хоть по ржём

20:49

самарец

ну сколько можно Гаджиев придёт Гаджиев уйдёт Сколько можно приглашать этих ветеранов??? пригласите лучше молодых тренеров

20:49

Richter-00

Да уж. Спокойный город был.:) Вот прошла информация, в ФНЛ оставят "Луч". А это значит, что всем снова придётся лететь во Владивосток. А всё потому, что "Чита" не стала проходить обязательную процедуру лицензирования для того, чтобы быть в ФНЛ.

20:46

морпех

Ну и ладно!Эх,раз уж КС вылетели,может хоть и ЧМ отменят в Самаре?Итак уже пробки и антитеррор задолбали уже всех жителей города!А ягодки - то будут в 2018!

20:39