Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья"

По информации "СЭ", в менеджменте "Крыльев Советов" и на посту главного тренера команды могут произойти изменения.
В клуб на пост гендиректора может прийти Денис Маслов, занимающий пост исполнительного директора "Амкара". В этом случае команду может возглавить Гаджи Гаджиев, срок контракта которого с "Амкаром" истек по окончании этого чемпионата. Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев".
– Пока не готов ничего комментировать, – сказал Маслов, говоря о возможной смене работы.
Напомним, по итогам завершившегося чемпионата самарцы покинули премьер-лигу, заняв 15-е место. Следующий сезон "Крылья" проведут в ФНЛ. (Сергей ЕГОРОВ)
Оба специалиста ранее уже работали в "Крыльях". Маслов пришел в клуб осенью 2011 года, но был уволен после сезона-2014/15, в котором команда впервые вылетела из элитного дивизиона. В свою очередь Гаджиев дважды возглавлял команду: с 2003 по 2006 год, и с декабря 2012 по август 2013. В 2004 году "Крылья" под руководством Гаджиева заняли третье место в чемпионате России (лучший результат в истории команды), а также вышли в финал Кубка России.
Рос.Гвардеец.
Пригласите Тихонова.
21:11
Рос.Гвардеец.
Зачем возвращаться в прошлое?Нужно смотреть вперед.Только это не про нашу команду.
21:10
самарец
тогда уж лучше Гамулу из Ростова Хоть по ржём
20:49
самарец
ну сколько можно Гаджиев придёт Гаджиев уйдёт Сколько можно приглашать этих ветеранов??? пригласите лучше молодых тренеров
20:49
Richter-00
Да уж. Спокойный город был.:) Вот прошла информация, в ФНЛ оставят "Луч". А это значит, что всем снова придётся лететь во Владивосток. А всё потому, что "Чита" не стала проходить обязательную процедуру лицензирования для того, чтобы быть в ФНЛ.
20:46
морпех
Ну и ладно!Эх,раз уж КС вылетели,может хоть и ЧМ отменят в Самаре?Итак уже пробки и антитеррор задолбали уже всех жителей города!А ягодки - то будут в 2018!
20:39