Манучарян, Ставпец и еще два игрока покинули "Урал"

"Урал" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда футболистов. У полузащитника Эдгара Манучаряна и форварла Александра Ставпеца истекли контракты. У Игоря Портнягина и Никиты Чернова истек срок арендного договора, они вернутся в свои клубы.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Портнягин провел за клуб 12 игр и забил один мяч, на счету Манучаряна шесть игр, Чернов провел 14 матчей, Ставпец лишь однажды сыграл в премьер-лиге за клуб.