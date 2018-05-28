Манучарян, Ставпец и еще два игрока покинули "Урал"

"Урал" на своем официальном сайте объявил об уходе ряда футболистов. У полузащитника Эдгара Манучаряна и форварла Александра Ставпеца истекли контракты. У Игоря Портнягина и Никиты Чернова истек срок арендного договора, они вернутся в свои клубы.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Урал" занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Портнягин провел за клуб 12 игр и забил один мяч, на счету Манучаряна шесть игр, Чернов провел 14 матчей, Ставпец лишь однажды сыграл в премьер-лиге за клуб.
#ФКУрал покидают 4 футболиста.– ФК Урал (@FCURAL) 28 мая 2018 г.
⚽️Эдгар Манучарян (окончание контракта)
⚽️Александр Ставпец (окончание контракта)
⚽️Игорь Портнягин (окончание аренды)
⚽️Никита Чернов (окончание аренды)
Благодарим каждого за проведенное в составе нашей команды время и желаем новых побед! pic.twitter.com/bk5SO9T7ST
sailor1990
что, в следующем сезоне опять 12-е место?
12:31