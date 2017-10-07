Манчини – о смерти Сарсании: "Скорблю со всеми"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.
– Скорблю со всеми, – написал Манчини на своей странице в Твиттере. – Ушел из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший человек!
Скончался Константин Сарсания//
Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб
I'm really sorry for the death of our Sporting Director Sarsania, a great man of soccer and a very nice person! pic.twitter.com/Yzg0DQ3G1m– Roberto Mancini (@robymancio) 7 октября 2017 г.
честный человечишко
Я, болельщик "Спартака", приношу глубокие соболезнования и скорблю. В шоке...
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