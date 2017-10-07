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22:30 | Футбол — РФПЛ

Манчини – о смерти Сарсании: "Скорблю со всеми"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.

– Скорблю со всеми, – написал Манчини на своей странице в Твиттере. – Ушел из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший человек!

Скончался Константин Сарсания//
Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб

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Материалы других СМИ
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честный человечишко

Я, болельщик "Спартака", приношу глубокие соболезнования и скорблю. В шоке...

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