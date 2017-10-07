Манчини – о смерти Сарсании: "Скорблю со всеми"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини выразил соболезнования в связи с преждевременной кончиной спортивного директора сине-бело-голубых Константина Сарсании. Специалист скончался сегодня в Москве на 50-м году жизни.

– Скорблю со всеми, – написал Манчини на своей странице в Твиттере. – Ушел из жизни наш спортивный директор Сарсания. Большой человек в мире спорта и просто хороший человек!

Скончался Константин Сарсания//

Причиной смерти Сарсании стал оторвавшийся тромб