Мамаев рассказал о жизни в тюрьме

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев признался, что получил огромный опыт во время пребывания в СИЗО. 30-летний хавбек добавил, что очень соскучился по своей семье.

– Да все в тюрьме хорошее по большому счету. Это колоссальный опыт, – приводит "МК" слова Мамаева, с которым пообщалась правозащитница и журналист Ева Меркачева. – На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания.

– То есть тюрьмы еще не достаточно?

– Вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть – в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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