Магомед Адиев: "Я пока в "Анжи". Жду, как будет развиваться ситуация, но она тяжелая"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев​ по-прежнему не решил, останется ли он в клубе, который находится в тяжелом финансовом положении и может обанкротиться. По словам 41-летнего специалиста, он ждет первого сбора, в ходе которого и могут быть решены многие вопросы.

– Останетесь ли вы в "Анжи"?

– Пока я жду, как разрешится ситуация, которая, как вам известно, тяжелая. И даже в такой ситуации я очень благодарен клубу, его руководству за то, что поверили в меня. Хотя всем очевидно, что они рисковали, когда назначали меня. И в знак благодарности мне бы хотелось, чтобы руководители клуба приняли сами решение о моей судьбе, судьбе клуба и команды. Жду, когда они скажут, есть ли у нас перспективы. И тогда уже последует мое решение, – сказал Адиев.

– Руководство клуба знает, что вы ждете, правильно?

– Конечно. Они знают, что я не тороплюсь, а жду, как будет развиваться ситуация.

– Есть понимание, когда может наступить ясность?

– Думаю, какая-то ясность будет уже к первому сбору, он у нас запланирован на 15 января. Может быть, все прояснится уже в ходе первого сбора.

– Не получится так, что все футболисты разбегутся, и вы останетесь без команды?

– В том-то и дело, что это один из самых сложных вопросов. Понимать, кто с нами останется, буду только перед самым началом сбора.

– Он пройдет в Кисловодске?

– Предварительно, да. Начало – 15 января, и продлится он две недели. (Андрей Сизякин)