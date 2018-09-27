21:30 | Футбол — РПЛ

"Локомотив": Завтра Смолов отправится в Рим на обследование

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Как ранее сообщал "СЭ", нападающий "Локомотива"  Федор Смолов получил серьезное повреждение плеча в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики" (3:2 д.в.)

28-летний форвард завтра отправится в Рим для прохождения дополнительного обследования, информирует официальный сайт "Локомотива". Вероятно, Смолову предстоит операция.

Смолов перешел в "Локомотив" 9 августа 2018 года. Он провел 6 матчей за железнодорожников в РПЛ и забил 2 гола.

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18695

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