"Локомотив" заинтересован в переходе Рифата Жемалетдинова

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб заинтересован в переходе нападающего "Рубина" Рифата Жемалетдинова. Он также добавил, что форварду "Казанки" Дмитрию Сычеву может быть предложен новый контракт.

– Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно, – приводит ТАСС слова Геркуса. – Думаю, сейчас много игроков "Рубина" вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем "Рубину" разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы.

Сычев старается помочь команде решить поставленные перед ней задачи. У него контракт до конца сезона, как и у многих игроков "Казанки". Думаю, ближе к выполнению их задачи будем с ним разговаривать.

Отметим, что 21-летний Жемалетдинов является воспитанником "Локомотива", он выступал за железнодорожников до 2016 года. После этого форвард перешел в "Рубин". В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате России, забил 2 гола и отдал 1 передачу.