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"Локомотив": руководство клуба полностью доверяет Семину

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Руководитель пресс-службы "Локомотива" Андрей Бодров сообщил "СЭ", что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Юрию Семину. Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство железнодорожников рассматривает в качестве главного тренера команды Олега Кононова.

- Юрий Павлович Семин - опытный тренер и, конечно, знает, как выправить турнирное положение, - сказал Бодров. - Сегодня у команды выходной, в среду под руководством Семина начнется подготовка к матчу с "Амкаром". У него действующий контракт, и руководство клуба полностью доверяет главному тренеру. (Сергей АСТАХОВ)

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