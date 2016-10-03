"Локомотив": руководство клуба полностью доверяет Семину

Руководитель пресс-службы "Локомотива" Андрей Бодров сообщил "СЭ", что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Юрию Семину. Сегодня в СМИ появилась информация, что руководство железнодорожников рассматривает в качестве главного тренера команды Олега Кононова.

- Юрий Павлович Семин - опытный тренер и, конечно, знает, как выправить турнирное положение, - сказал Бодров. - Сегодня у команды выходной, в среду под руководством Семина начнется подготовка к матчу с "Амкаром". У него действующий контракт, и руководство клуба полностью доверяет главному тренеру. (Сергей АСТАХОВ)