Леандро Паредес: "Нет проблем из-за долгих перелетов"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что у него нет проблем с холодом и долгими перелетами в чемпионате России.
– Часто говорят, что аргентинским и бразильским сборникам мешают длительные перелеты. Это действительно так?
– Конечно, долгие часы в самолете утомляют, но в клубе нам дают возможность отдохнуть после перелетов и восстановить силы, так что особенных проблем у меня нет.
– Наверное, обрадовались, когда Аргентина играла в Москве и Краснодаре?
– Да! Было классно – только взлетели и уже приземляемся.
– Московский холод не смутил?
– Мы к этой температуре уже адаптировались, а вот другим парням, наверное, было непривычно. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)