Леандро Паредес: "Нет проблем из-за долгих перелетов"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отметил, что у него нет проблем с холодом и долгими перелетами в чемпионате России.

– Часто говорят, что аргентинским и бразильским сборникам мешают длительные перелеты. Это действительно так?

– Конечно, долгие часы в самолете утомляют, но в клубе нам дают возможность отдохнуть после перелетов и восстановить силы, так что особенных проблем у меня нет.

– Наверное, обрадовались, когда Аргентина играла в Москве и Краснодаре?

– Да! Было классно – только взлетели и уже приземляемся.

– Московский холод не смутил?

– Мы к этой температуре уже адаптировались, а вот другим парням, наверное, было непривычно. (Егор БЫЧКОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)