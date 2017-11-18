Курбан Бердыев: "Я не Бесков"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 17-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:0) отметил, что удовлетворен игрой команды, но не результатом. Специалист также выразил недовольство судейством.

– В целом есть удовлетворение от игры, от ее структуры, за исключением некоторых отрезков второго тайма, – сказал Бердыев. – Ну и от результата нет не удовлетворения.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Что касается спорных моментов, хотелось бы, чтобы игра рукой трактовалась одинаково. С "Ростовом" нам дают пенальти после удара в грудь Кудряшову, и мяч в руку попадает. А в сторону наших соперников? Сегодня два: Григалава в первом тайме, Хагуш во втором просто на угловой мяч выбивает рукой мяч – пенальти нет. Вы как-то единообразно трактуйте: вот игра рукой – пенальти, чтобы было понимание. А так получается, что судья сам принимает решения, спорные решения. Единой трактовки нет, поэтому такие возникают ситуации.

– Кудряшов играл сегодня справа чуть ли не впервые в сезоне. Как можете оценить его игру?

– Федор достаточно опытный игрок, он знает, как играть в той или иной ситуации. В целом есть удовлетворение от его игры. Несколько голевых передач... Да и в целом хорошо.

– С одной стороны вы сказали о хорошей организации игры, с другой стороны – десять ударов по воротам и из них ноль в створ. Чего не хватает в атаке?

– Вот этого и не хватает. Точности. Еще раз повторяю, что ребята понимают, КАК надо. Это самое главное – как. Качество придет. Главное, понимать структурные построения. Все поэтапно, не бывает все сразу. Бесков выстраивал команду год, а я не Бесков, мне нужно больше времени.

– Ахметов попал сегодня в заявку. Можно ожидать его выхода на поле?

– Да, безусловно. В тренировочном процессе он достаточно хорошо сейчас выглядит, поэтому попал в заявку. Думаю, скоро он появится на поле. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Рубин"