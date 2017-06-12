"Краснодар" определился с соперниками по контрольным матчам на сборах

"Краснодар" проведет семь контрольных матчей в рамках летних сборов, сообщается на официальном сайте клуба. Два из них пройдут в течение первого сбора, пять - в ходе второго.

Первый сбор "быков" состоится на учебно-тренировочной базе "Четук". 21 июня "Краснодар" сыграет с новороссийским "Черноморцем", а 24 июня – со СКА из Ростова-на-Дону.

Черно-зеленые второй сбор проведут в Австрии с 28 июня по 9 июля. Их соперниками станут румынский "Вииторул" (2 июля), датский "Копенгаген" (5 июля), словенский "Марибор" (6 июля), чешская "Славия" (8 июля) и ЦСКА (9 июля).

"Краснодар" закончил сезон-2016/17 на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.