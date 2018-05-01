Комиссар Федерации футбола Италии: "Манчини готов возглавить сборную. Мы обсудим детали 13 мая"

Комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини заявил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини готов возглавить сборную Италии.
"Вчера у нас была встреча с участием вице-комиссионенра Федерации Алессандро Костакуртой, менеджером сборной Габриэле Ориали и Роберто Манчини. Роберто выразил готовность разорвать трудовые отношения с "Зенитом" и возглавить сборную. Мы договорились, что обсудим цифры и другие детали 13 мая, после окончания сезона в России. Хотел бы сказать, что пока еще ничего не решено", - цитирует комиссионера ANSA.
Напомним, ранее сообщалось, что Манчини является главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. Ранее от этой должности отказался Карло Анчелотти.
Манчини в шаге от сборной Италии? Скоро все решится
СМИ: Манчини договорился о работе в сборной Италии. Объявление последует до конца месяца
igogohruhru
дайте роберто поработать!
00:35
zega
Крысам с поМойки нового нытика привезут.
22:58 1 мая
Гарик "внук Наташи" Попов
Робертушка,езжай. Не получается у тебя с Зеней.
19:24 1 мая