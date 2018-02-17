К матчам РФПЛ не допущены восемь арбитров

По данным "СЭ", к матчам чемпионата и Кубка России второй части сезона пока не допущены восемь арбитров – судьи Алексей Николаев и Виталий Мешков, а также ассистенты Николай Богач, Алексей Воронцов, Александр Дуденков, Илья Елеференко, Антон Кобзев и Алексей Лебедев.

На судейском сборе, который проходит в Турции с 6 февраля, Николаев и Дуденков из-за травм не сумели пройти тест ФИФА по физической подготовке. По разным причинам не сдавали нормативы Воронцов, Елеференко и Кобзев. Травмированный Мешков на сбор не приехал. Лебедев не сдал тест йо-йо. Кроме того, Елеференко не набрал проходной балл при сдаче теста по правилам игры, а Богач – теста по оценке видеоситуаций.

Не сдавшие нормативы не смогут получать назначения на игры.

Изначально в список тех, кто должен был лететь в Турцию, входил 21 арбитр: Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все – Санкт-Петербург), Михаил Вилков (Нижний Новгород), Роман Галимов (Улан-Удэ), Алексей Еськов, Сергей Карасев, Алексей Матюнин, Алексей Николаев, Игорь Федотов (все – Москва), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Павел Кукуян (Сочи), Сергей Куликов (Саранск), Виталий Мешков, Евгений Турбин (оба – Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Владимир Сельдяков (Балашиха), Алексей Сухой (Люберцы), Артем Чистяков (Азов), Станислав Васильев (Ижевск), Евгений Кукуляк (Калуга). Позднее к ним добавили самарца Александра Борисова, в ноябре прошлого года отметившегося скандалом в матче 24-го тура первенства России "Енисей" – "Спартак-2". (Александр БОБРОВ)