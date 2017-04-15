Иван Данильянц: "Не вижу трагедии в безголевой серии "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что его команда хотела бы прервать четырехматчевую безголевую серию в премьер-лиге. Наставник добавил, что ростовчане нацелены на атаку.

– Четырехматчевая безголевая серия? Каждая игра была по-своему разнообразной, – сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол". – Это несвойственно нам. Я не вижу трагедии. Сегодня новый матч с сильным соперником.

Мы были нацелены на победу и в предыдущих встречах. Это намерение должно быть гармоничным. Как и ЦСКА, хотим победить. Отсутствие Бухарова? У нас не так много возможностей. В атаке Азмун и Полоз.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"