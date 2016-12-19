18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкий назвал Акинфеева лучшим игроком 2016 года и включил в топ-5 Промеса

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"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.

 
Кристиан НОБОА.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 9-е место – Кристиан Нобоа

Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Леонид Слуцкий, который в этом году возглавлял ЦСКА и сборную России, поставил на первое место вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

Полностью пятерка Слуцкого выглядит так:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2. Понтус Вернблум (ЦСКА)

3. Федор Смолов ("Краснодар")

4. Артем Дзюба ("Зенит")

5. Квинси Промес ("Спартак")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гаттузо зол!

Дрессированный бегемот напоследок решил всех посмешить.....у-ха-ха.

19:01

совва

все правильно)

19:00

deboshir865

И самого назвал лучшим тренером.Одно слово неадекватный бегемот.

18:54

shpasic

смешная прощальная шутка от квнщика из соседнего двора. странно только, что Ерёменко не включил.

18:51

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