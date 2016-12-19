Слуцкий назвал Акинфеева лучшим игроком 2016 года и включил в топ-5 Промеса

"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года.
Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.
Леонид Слуцкий, который в этом году возглавлял ЦСКА и сборную России, поставил на первое место вратаря армейцев Игоря Акинфеева.
Полностью пятерка Слуцкого выглядит так:
1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
2. Понтус Вернблум (ЦСКА)
3. Федор Смолов ("Краснодар")
4. Артем Дзюба ("Зенит")
5. Квинси Промес ("Спартак")
Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!
Гаттузо зол!
Дрессированный бегемот напоследок решил всех посмешить.....у-ха-ха.
19:01
совва
все правильно)
19:00
deboshir865
И самого назвал лучшим тренером.Одно слово неадекватный бегемот.
18:54
shpasic
смешная прощальная шутка от квнщика из соседнего двора. странно только, что Ерёменко не включил.
18:51