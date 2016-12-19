Черчесов назвал Смолова лучшим игроком 2016 года

"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года. Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первое место нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Отметим, что именно Смолов забил первый мяч сборной при Черчесове (в ворота Ганы – 1:0).

Полностью пятерка Черчесова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

3. Алан Дзагоев (ЦСКА)

4. Квинси Промес ("Спартак")

5. Кристиан Нобоа ("Ростов")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!