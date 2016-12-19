17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Черчесов назвал Смолова лучшим игроком 2016 года

6 сентября. Москва. Россия - Гана - 1:0. Федор СМОЛОВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
6 сентября. Москва. Россия - Гана - 1:0. Федор СМОЛОВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"СЭ" начинает публиковать итоги самого статусного в стране опроса за звание лучшего футболиста России 2016 года. Голосование проводилось совместно с РФС и РФПЛ. В нем приняли участие 16 знаменитых тренеров, 16 авторитетных футбольных менеджеров, 16 журналистов "СЭ" и десятки тысяч болельщиков, проголосовавших на нашем сайте. Каждый из 48 участников анкетирования должен был назвать свою пятерку лучших.

 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ.Итоги года от "СЭ". Лучший игрок России-2016. 10-е место – Василий Березуцкий

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первое место нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Отметим, что именно Смолов забил первый мяч сборной при Черчесове (в ворота Ганы – 1:0).

Полностью пятерка Черчесова выглядит так:

1. Федор Смолов ("Краснодар")

2. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

3. Алан Дзагоев (ЦСКА)

4. Квинси Промес ("Спартак")

5. Кристиан Нобоа ("Ростов")

Все итоги голосования и имя победителя будут озвучены 20 декабря!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

а как же Чуба и Кокорин?

18:31

Jean4

kingarthur, а что тут страшного то? Я хоть и за Краснодар не болею, но Федька достойный кандидат. Голы кладет исправно, еще бы за сборную так играл.

18:09

Dymanomashina

kingarthur страшно жить в стране, где Смолов ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 17:38------------------------------------------------------------------------------Страшно жить там, где Коноплянка и Мыкола Волосянка. А Федя? ....Ну, а кто еще? Он хоть голы забивал

17:55

kingarthur

страшно жить в стране, где Смолов ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ

17:38

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Материалы других СМИ