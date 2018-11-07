Источник: Томаров покинул пост главного тренера "Уфы", его заменит Кириченко

Исполнять обязанности главного тренера "Уфы" будет Дмитрий Кириченко, сообщает "Башинформ". Специалист будет работать с командой в ближайшем матче со "Спартаком". Он заменил на этой должности Сергея Томарова.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что Томаров продолжит работу в структуре клуба.

– Томаров хороший специалист. После отпуска он продолжит работу в системе клуба, – сказал Газизов.

41-летний Дмитрий Кириченко – обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, "Ростов" и "Мордовию". С 2014 года входил в тренерский штаб "Ростова", дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе "Уфы" с лета 2018 года.

"Уфа" на данный момент занимает 15-е место в чемпионате России.

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