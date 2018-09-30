Источник: "Крузейру" снова нацелился на Педро Рошу

"Крузейру" снова попытается приобрести нападающего "Спартака" Педро Рошу, утверждает Gazeta Esportiva.

Как отмечается, форвард является приоритетной целью для бразильского клуба. Однако не уточняется, когда именно "Крузейру" начнет переговоры с московским клубом по поводу трансфера.

Летом появилась информация, что "Крузейру" предлагал "Спартаку" за 23-летнего Рошу 10 миллионов евро. Кроме того, рассматривался вариант с арендой, однако игрок предпочел остаться.

Напомним, Роша перешел в "Спартак" из "Гремиу" в 2017 году. В этом сезоне он провел только один матч.