Игорь Шалимов: "У "Краснодара" есть кем заменить Смолова"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов перед матчем 28-го тура чемпионата России с "Уралом" отметил, что у его команды есть кем заменить Федора Смолова. Нападающий не примет участия в этой игре из-за перебора желтых карточек.

– Отсутствие Смолова и Подберезкина – это потеря для нашей команды, но у нас есть кем их заменить, – сказал Шалимов перед игрой в эфире телеканала "Наш футбол". – Какой поединок из оставшихся для "Краснодара" самый принципиальный? Мы не думаем о следующих соперниках и сконцентрированы на предстоящем матче.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Урал" – "Краснодар"