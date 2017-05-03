Игорь Резвухин: "Амкар" никогда не начинал продажу абонементов так рано"

11 мая "Амкар"​ начнет продажу абонементов на сезон-2017/18. По словам гендиректора клуба Игоря Резвухина, это сделано в интересах болельщиков, которым не придется тратить дни отпуска ради покупки абонементов.

– Надеюсь, болельщики нашей команды уже почувствовали: "Амкар" меняется, – цитирует официальный сайт "Амкара" Резвухина. – И дело не только в спортивных результатах. Клуб стал более открытыми для болельщиков, которые имеют право знать обо всем, что происходит в команде. В этом сезоне руководители клуба подробно рассказывали любителям футбола обо всех важных решениях, которые мы принимали, а тренеры и игроки давали интервью чаще, чем, когда бы то ни было. Теперь мы намерены коренным образом изменить подход к продаже абонементов, а главное – к самим обладателям сезонных билетов на домашние матчи "Амкара".

Во-первых, мы никогда не начинали продавать абонементы так рано. Это сделано в интересах болельщиков, у которых теперь будет больше времени на то, чтобы совершить покупку, причем теперь они смогут приобрести абонементы, не тратя на это летние отпускные дни. Во-вторых, стала проще процедура покупки абонемента – теперь их можно будет купить в клубном магазине, причем не только в будни, как было раньше, но и в выходные.

А самое главное – мы намерены сделать все возможное, чтобы обладатели сезонных билетов сполна ощутили нашу благодарность за доверие и поддержку, оказанные команде. Владельцы абонементов скоро убедятся: иметь сезонные билеты – это не просто выгодно и удобно. В следующем сезоне наши самые преданные болельщики будут получать разнообразные привилегии от клуба – специальные скидки в фан-шопе, возможность общения с игроками и тренерами "Амкара", участие в клубных мероприятиях и многое другое.