Игорь Кудряшов: "Вполне возможно, что полгода Риера проведет в "Томи"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов допустил, что бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера проведет остаток сезона в томском клубе. Ранее стало известно, что 34-летний испанец тренируется вместе с российской командой на сборе в Турции.
– Альберт Риера практически год прожил в Сибири, – сказал Кудряшов. – У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру.
Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с командой, мы смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то вполне возможно, что полгода Альберт проведет в "Томи". Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.
Риера - очень позитивный человек, у него хороший русский. Главное, что у Альберта есть желание помочь сибирскому футболу.
Пока, к сожалению, возможности устроить его в команду нет, так как еще не закрыты долги. Ждем финансирования. Пока полное затишье. Губернатор обещал, что задолженности будут погашены. Говорили, что финансирование начнется в январе. Но думаю, что в этом месяце не получится, так как пока губернатор в отпуске, ждем его возвращения. (Любовь КОНЯЕВА)
k_xenon
Вот уроды, нефть-газ качают, а финансируют всякие зениты и шальки! Вся промышленность (все огрызки, какие остались) в собственности у столичных фирм, т.е. и налоги в московские карманы! А потом всякие... тут про протянутую руку!
14:49
kolan
Давно бы уже газовые вентили из Томска в Питер и Мск перекрыли - развили бы регион (потенциально очень сильный, природные ресурсы, прекрасное образование, множество инновационных компаний, тот же Элекард). А когда те протянут трясущуюся руку - сказать: Идите к Путину ;-)
12:01
merzavcik82
Барина ждем! Ой не барина, губернатора!
11:52
Бурый аз есьм
губернатор в отпуске на ваше финансирование))) ползите снова к ВВП
11:34