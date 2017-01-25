Игорь Кудряшов: "Вполне возможно, что полгода Риера проведет в "Томи"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов допустил, что бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера проведет остаток сезона в томском клубе. Ранее стало известно, что 34-летний испанец тренируется вместе с российской командой на сборе в Турции.

– Альберт Риера практически год прожил в Сибири, – сказал Кудряшов. – У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру.

Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с командой, мы смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то вполне возможно, что полгода Альберт проведет в "Томи". Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника.

Риера - очень позитивный человек, у него хороший русский. Главное, что у Альберта есть желание помочь сибирскому футболу.

Пока, к сожалению, возможности устроить его в команду нет, так как еще не закрыты долги. Ждем финансирования. Пока полное затишье. Губернатор обещал, что задолженности будут погашены. Говорили, что финансирование начнется в январе. Но думаю, что в этом месяце не получится, так как пока губернатор в отпуске, ждем его возвращения. (Любовь КОНЯЕВА)