09:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Экс-хавбек "Ливерпуля" тренируется с "Томью"

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Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера проходит сбор в Турции в составе "Томи", сообщает клубная пресс-служба. Ранее 34-летний хавбек также выступал за "Мальорку", "Бордо", "Эспаньол", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Галатасарай", "Уотфорд", "Удинезе", "Заврч", "Копер".

Риера дважды выигрывал чемпионат Турции, становился чемпионом Греции, а также обладателем Кубка Испании. Вместе с национальной командой в 2009 году стал бронзовым призером Кубка конфедераций.

Отметим, что с 2009 года Риера женат на россиянке Юлии Королевой.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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losius

это и есть талантливая местная молодежь?)))

15:32

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