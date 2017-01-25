Экс-хавбек "Ливерпуля" тренируется с "Томью"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Испании Альберт Риера проходит сбор в Турции в составе "Томи", сообщает клубная пресс-служба. Ранее 34-летний хавбек также выступал за "Мальорку", "Бордо", "Эспаньол", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Галатасарай", "Уотфорд", "Удинезе", "Заврч", "Копер".

Риера дважды выигрывал чемпионат Турции, становился чемпионом Греции, а также обладателем Кубка Испании. Вместе с национальной командой в 2009 году стал бронзовым призером Кубка конфедераций.

Отметим, что с 2009 года Риера женат на россиянке Юлии Королевой.