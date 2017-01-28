Игорь Кудряшов: "На связи с Йиранеком. Но говорить о его возвращении в "Томь" рано"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов рассказал "СЭ", что поддерживает связь с бывшим защитником команды Мартином Йиранеком. Ранее чех выразил желание помочь клубу, за который выступал с 2013 по 2016 год. Напомним, что 37-летний Йиранек покинул "Томь" прошлым летом по окончании контракта.

– Бывший защитник "Томи" Мартин Йиранек говорил, что готов помочь команде. Рассматриваете возможность возвращения ветерана?

– Я с ним нахожусь на связи. Пока рано о чем-то говорить, никакой конкретики по Мартину нет. (Сергей АСТАХОВ)

Мартин Йиранек: "Готов помочь "Томи", это близкая мне команда"