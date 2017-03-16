Хави Грасия: "Рубин" показывает не очень хороший футбол, но набирает очки"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 20-го тура чемпионата России с "Уралом" заявил, что команда работает над улучшением своей игры. Испанец подчеркнул, что по ходу сезона бывали моменты, когда команда не набирала очков, но он был доволен игрой коллектива, тогда как сейчас сложилась обратная ситуация.

– Довольно странная ситуация. "Рубин" после возобновления сезона сыграл три матча – две победы и одна ничья, ноль пропущенных голов, а при этом его игрой недовольны.

– Здесь у каждого свое мнение. Нам надо прибавлять не только в результате, а в очень многих компонентах. Были матчи по ходу сезона, когда мы не набирали очков, но я был доволен игрой. Сейчас ситуация обратная. Да, мы не пропускаем, но команда показывает не очень хороший футбол. Бывают разные моменты, но важно, что команда набирает очки. Мы работаем над улучшением игры. (Артур ЕНИКЕЕВ)