Хави Грасия: "Никогда не назову свою команду фаворитом какого-то матча"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что в премьер-лиге каждая игра носит принципиальный характер. Испанец подчеркнул, что уважает любого соперника вне зависимости от его статуса и положения.

– "Рубин" является фаворитом? Мы уважаем любого соперника, и я никогда не назову свою команду фаворитом той или иной встречи, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – В чемпионате идет интенсивная борьба, номинальный статус соперника значения не имеет. В премьер-лиге все матчи носят принципиальный характер.

Трансляция матча "Томь" - "Рубин"