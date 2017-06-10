Григорян хочет попасть с "Анжи" в Лигу Европы

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян заявил, что хочет попасть с махачкалинцами в Лигу Европы. Он возглавил клуб 5 января и смог сохранить с ним место в премьер-лиге. По его словам, задача на новый сезон еще не была оглашена.
– Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее, – цитирует официальный сайт "Анжи" Григоряна. – Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.
– Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с "Анжи"?
– Лига Европы.
– Она доступна?
– Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – "СКА-Хабаровск". Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/aleksandr_grigorjan_mechtaju_s_anji_popast_v_ligu_evropi100617/
Ajccio
Скорее уж ФНЛ
09:42
Спринт
Гипер самовлюблённый и недалекий Григорян вылетит из Высшей лиги еще раньше, чем команда "Анжи".
09:30
stambul
С тобой Анжи в Лигу европы врядли попадет.
09:21