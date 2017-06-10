Григорян хочет попасть с "Анжи" в Лигу Европы

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян заявил, что хочет попасть с махачкалинцами в Лигу Европы. Он возглавил клуб 5 января и смог сохранить с ним место в премьер-лиге. По его словам, задача на новый сезон еще не была оглашена.

– Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее, – цитирует официальный сайт "Анжи" Григоряна. – Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

– Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с "Анжи"?

– Лига Европы.

– Она доступна?

– Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – "СКА-Хабаровск". Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска.