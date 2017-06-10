09:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Григорян хочет попасть с "Анжи" в Лигу Европы

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Главный тренер "Анжи" Александр Григорян заявил, что хочет попасть с махачкалинцами в Лигу Европы. Он возглавил клуб 5 января и смог сохранить с ним место в премьер-лиге. По его словам, задача на новый сезон еще не была оглашена.

– Президент клуба пока не ставил задачу, он сказал, что буквально перед стартом чемпионата соберет команду и озвучит ее, – цитирует официальный сайт "Анжи" Григоряна. – Думаю, Осман Кадиев будет смотреть, как будет развиваться селекция. Ну а я со своей стороны скажу, что, конечно, мы нацеливаемся на то, чтобы ни себя, ни болельщиков не нервировать борьбой за выживание.

– Возглавив команду, вы заявили, что мечтали работать в премьер-лиге. Какая теперь у вас мечта вместе с "Анжи"?

– Лига Европы.

– Она доступна?

– Все, что в свое время лично для меня и моего окружения было недоступным, становилось доступным. Последний пример – "СКА-Хабаровск". Когда я пришел в команду с безумной идеей попасть в премьер-лигу, все те, кто сегодня находится у руля клуба, начали вертеть пальцем у виска.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/aleksandr_grigorjan_mechtaju_s_anji_popast_v_ligu_evropi100617/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ajccio

Скорее уж ФНЛ

09:42

Спринт

Гипер самовлюблённый и недалекий Григорян вылетит из Высшей лиги еще раньше, чем команда "Анжи".

09:30

stambul

С тобой Анжи в Лигу европы врядли попадет.

09:21