Головин и Васин пропустят матч с "Краснодаром"

Медицинский штаб ЦСКА перед вылетом в Краснодар на матч 13-го тура чемпионата России принял решение оставить в Москве двух футболистов, информирует пресс-служба армейцев.

Красно-синим в игре с "Краснодаром" не поможет полузащитник Александр Головин, продолжающий восстановление. Он будет готовиться к встрече 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем". Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в матче сборных России и Ирана (1:1) защитник Виктор Васин.

Хавбек Понтус Вернблум отправится с командой на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра.

Ранее сообщалось, что матч с краснодарцами будет вынужден пропустить защитник Василий Березуцкий из-за повреждения икроножной мышцы. Также из-за травмы в Москве остался хавбек Алан Дзагоев.

Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 14 октября, начало игры - в 19.00 по московскому времени.