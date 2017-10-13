Головин и Васин пропустят матч с "Краснодаром"

Медицинский штаб ЦСКА перед вылетом в Краснодар на матч 13-го тура чемпионата России принял решение оставить в Москве двух футболистов, информирует пресс-служба армейцев.
Красно-синим в игре с "Краснодаром" не поможет полузащитник Александр Головин, продолжающий восстановление. Он будет готовиться к встрече 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем". Также в Москве остался получивший повреждение икроножной мышцы в матче сборных России и Ирана (1:1) защитник Виктор Васин.
Хавбек Понтус Вернблум отправится с командой на выезд, решение о его участии в игре будет принято завтра.
Ранее сообщалось, что матч с краснодарцами будет вынужден пропустить защитник Василий Березуцкий из-за повреждения икроножной мышцы. Также из-за травмы в Москве остался хавбек Алан Дзагоев.
Напомним, что матч "Краснодар" - ЦСКА состоится 14 октября, начало игры - в 19.00 по московскому времени.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/golovin-i-vasin-ne-pomogut-armeytsam-v-igre-s-krasnodarom/
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
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- Краснодар
- Сборная Ирана (футбол)
- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Александр Головин (футбол)