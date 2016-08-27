17:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гол Еременко принес ЦСКА победу над "Томью"

Сегодня. Томск. "Томь" - ЦСКА - 0:1. Игорь АКИНФЕЕВ вновь не пропустил. Фото ПФК ЦСКА
Сегодня. Томск. "Томь" - ЦСКА - 0:1. Игорь АКИНФЕЕВ вновь не пропустил. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА на выезде одолел "Томь" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Автором единственного гола стал Роман Еременко. Для полузащитника это уже третий забитый мяч в нынешнем сезоне.

Отметим, что еще в первом тайме из-за травмы был заменен защитник армейцев Мариу Фернандес, вызванный на ближайший учебно-тренировочный сбор сборной России. Во втором тайме проблемы с ногой возникли также у Алана Дзагоева. Уже в добавленное время у хозяев за "фол последней надежды" был удален Алексей Пугин.

Этот успех позволил подопечным Леонида Слуцкого временно возглавить турнирную таблицу премьер-лиги. "Томь" пока что занимает десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Томь" (Томск) – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: Еременко, 54.

"Томь": Коченков, Комбаров (Попов, 68), Дьяков, Пульич, Бордачев, Тишкин, Чуперка, Дроппа (Ковальчук, 68), Пугин, Бикфалви (Касьян, 81), Самодин.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (А.Березуцкий, 38), Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Миланов (Страндберг, 46), Ионов (Натхо, 75), Дзагоев, Вернблум, Еременко, Головин.

Предупреждения: Щенников, 68. Тишкин, 72. Дзагоев, 77.

Удаление: Пугин, 90+2.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

27 августа. Томск. Стадион "Труд".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (71)
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$n10nep$

Адекватный Зритель_ Просто в Питере косарь большие деньги, если ты не знал.

17:52

kb minsk

AlexCS4 kb minsk AlexCS4 Игорян - сухарян! Ничего скоро Лч, рекорд повысится на 6 матчей ================================ И что? Вот тебе это будет повод помастурбировать, а остальным как-то пофигу. Нормальные люди понимают, что отстоять на ноль для вратаря не самоцель. Мастурбируешь ты, глядя на своего любимого сухаряна, а уровень вратаря виден как раз в еврокубках, а там он полный ноль

17:51

$n10nep$

Антиконь . $n10nep$ Антиконь . Видно гинер на овсе экономит!!! Совсем доходяги в лошадином обличье по полю не передвигаются, еле копыта волочат!!!!!! 17:47 ----- Как нибудь без сопливых разберусь - что и когда мне смотреть!!! Сходи к бабушке - пусть слюни тебе вытрет, а то брызгаешь тут во все стороны!!! 17:50 ================================= Давай адрес бабушки!

17:51

Адекватный Зритель_

Дырявый, после АЕКа зажило? )))

17:51

$n10nep$

Адекватный Зритель_ Свободен, Лёша. ))) Ты, чухан из - за косаря не удавился? ))) 17:49 ================= Он тогда на текстовой знатно запалился, когда зашел под ником Смоллет после моего троллинга. Типа показывая, что Смоллет не он)) Клоун редкостный))

17:51

SP2

Thomas_Boy ---------- да? А для реинкарнации обязательно все деревья вырубать, аж на берегу залива и автобан рядом прокладывать? Похоже, обязательно...

17:51

Антиконь .

$n10nep$ Антиконь . Видно гинер на овсе экономит!!! Совсем доходяги в лошадином обличье по полю не передвигаются, еле копыта волочат!!!!!! 17:47 ----- Как нибудь без сопливых разберусь - что и когда мне смотреть!!! Сходи к бабушке - пусть слюни тебе вытрет, а то брызгаешь тут во все стороны!!!

17:50

Alex Tanguey

&#128640; Русские нагнут весь ми ты малыш еще нашу победу в суперкубке европы над МЮ забыл,у вас то такой и не пахло)))

17:50

Митяй Антибомж

AlexCS4 SP2 У Терека и то больше голов забито. Во для болельщиков-то интересно наблюдать за игрой чемпиона. Это спорт всё-таки! Зенит Петржелы по сравнению с такой серой тактикой и игрой - просто мега-команда! =========================== Фанаты Милана ржут над твоим троллингом и снисходительно показывают на клубные трофеи. *********** Только полнейший идиот может проводить параллели между тем Миланом и нынешним конским днищем.

17:50

Spartak-Online1

Старые клячи за пять туров больше одного забить уже не могут. Представляю как в Лиге вам всякие Монаки будут присовывать )))

17:49

$n10nep$

Бомжи как всегда в роли в попу смотрящих-догоняющих)))

17:49

Адекватный Зритель_

Свободен, Лёша. ))) Ты, чухан из - за косаря не удавился? )))

17:49

$n10nep$

Kirillyurrich как всегда: гнидер плюс судейка равно победа цскала 17:45 ============== По делу есть что сказать? Давай аргументированно, где судья накосячил и в чем рука Гинера? В руках Акинфеева что ли?

17:48

yspesh4

Сорри, опоздал к трансляции. А что с текстовой случилось, это что, новые правила от СЭ? Скажите плс.

17:48

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey но можно подумать в резиновом мегаполисе под названием москвобад одни святые люди живут и не воруют и аж светятся от святости. ============================================================================================================= По фактам пройдемся? Есть ФАКТ - Распил-Арена и достройка за счет школ и детсадов. Твои факты, ммм? "Авысамитожеворуетедоказатьнемогунополюбому" - твой единственный факт или еще ессть? А что самые богатые люди страны съезжаются жить в Москву - неудивительно. Не в гадюшнике же им жить, где весь центр рекламой с проститутками на асфальте разрисован)))

17:48

Адекватный Зритель_

Весь шлак гундеть выполз.)))

17:48

SP2

Alex Tanguey, да-да, застройщики. Строят. Это те застройщики, которые вместо запланированного одним другим застройщиком малоэтажного жилья, застроили поле за Кудрово какими-то безумными зданиями, срубив подчистую при этом парк и рощу? Да это крутые застройщики... )) Строят. Если бы не Новый Оккервиль эти "застройщики" и последний парк бы вырубили. И вовсе не под детские садики. Жадность не позволяет...

17:47

Антиконь .

Торбу овса - вилкову, и результат сделан!!!

17:47

$n10nep$

Антиконь . Видно гинер на овсе экономит!!! Совсем доходяги в лошадином обличье по полю не передвигаются, еле копыта волочат!!!!!! 17:46 =============== Свиней своих смотри старый пердун!

17:47

Alex Tanguey

Адекватный Зритель_ эдя я в Питере бываю чаще чем в Екате и квартира у меня в Девяткино,то бишь Мурино еще вопросы?если нет,то наслаждайся результатом,очки есть,игры нет,а в ЛЧ с тем,что демонстрирует ваша команда мало что светит!

17:47

$n10nep$

Худший Ионов. Это нечто. Да Натхо прошлогодний лучше. В чем не откажешь - так это в старании. Однако любое действие с мячом ошибка.

17:46

Антиконь .

Видно гинер на овсе экономит!!! Совсем доходяги в лошадином обличье по полю не передвигаются, еле копыта волочат!!!!!!

17:46

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey &#128640; Русские нагнут весь ми молодцы кони,такие молодцы,что ни группа то четвертое место,стабильность однако)))там судят по другому и по этому всегда космос! ============================================================================================================= И что? Рассказать, как 1/4 ЛЧ выглядит, сами-то туда никогда не попадали?))) Еще повезло, что КУЕФА выиграли ПОСЛЕ ЦСКА - а то бы совсем грустно с вами лохами было бы разговаривать...

17:45

$n10nep$

Ж и в о й Почему Коченков так плохо отбил мяч после удара Дзагоева? 17:41 ========================================================= Ты бы 100% отбил лучше. Абсолютно нормально вратарь отбил. И никто бы кроме Еременко в России не добил бы с такого угла правой ногой. Вы вообще футбол смотрите?

17:45

Thomas_Boy

SP2 _________ Это нормально. Это по-европейски. Зону рекреации переоборудуют в зону реинкарнации.

17:45

Alex Tanguey

&#128640; Русские нагнут весь ми молодцы кони,такие молодцы,что ни группа то четвертое место,стабильность однако)))там судят по другому и по этому всегда космос!

17:44

Адекватный Зритель_

Алёша, а ты откуда про Кудрово и Мурино знаешь? Ты ж из Екб... ))) На маршрутке за 22 рубля заезжаешь? )))

17:44

SP2

Thomas_Boy ------ а ну эт я тоже видел. И стадион переоборудованный в какое-то чудище видел. А вот задуманной изначально рекреационной зоны на Крестовском больше не вижу . ((

17:43

🚀 Русские нагнут весь ми

Alex Tanguey С таким количеством нападающих в ЛЧ дай бог пару мячей забить,если бы не финн,то коням совсем туго было бы!!! ============================================================================================================= Ну рожа твоя питерская, хоть сказал бы: "Молодец, Гинер, без нападающих уже 4й год играет - и 3 раза РФПЛ выиграл, крутится как может в кризис. А мы - мудаки, самый большой бюджет в лиге, админресурс - так РФПЛ выиграть не можем и в ЛЧ дальше группы пройти..."

17:41

Ж и в о й

Почему Коченков так плохо отбил мяч после удара Дзагоева?

17:41

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