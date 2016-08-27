Гол Еременко принес ЦСКА победу над "Томью"

ЦСКА на выезде одолел "Томь" (1:0) в матче 5-го тура чемпионата России. Автором единственного гола стал Роман Еременко. Для полузащитника это уже третий забитый мяч в нынешнем сезоне.

Отметим, что еще в первом тайме из-за травмы был заменен защитник армейцев Мариу Фернандес, вызванный на ближайший учебно-тренировочный сбор сборной России. Во втором тайме проблемы с ногой возникли также у Алана Дзагоева. Уже в добавленное время у хозяев за "фол последней надежды" был удален Алексей Пугин.

Этот успех позволил подопечным Леонида Слуцкого временно возглавить турнирную таблицу премьер-лиги. "Томь" пока что занимает десятую строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Томь" (Томск) – ЦСКА – 0:1 (0:0)

Гол: Еременко, 54.

"Томь": Коченков, Комбаров (Попов, 68), Дьяков, Пульич, Бордачев, Тишкин, Чуперка, Дроппа (Ковальчук, 68), Пугин, Бикфалви (Касьян, 81), Самодин.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (А.Березуцкий, 38), Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Миланов (Страндберг, 46), Ионов (Натхо, 75), Дзагоев, Вернблум, Еременко, Головин.

Предупреждения: Щенников, 68. Тишкин, 72. Дзагоев, 77.

Удаление: Пугин, 90+2.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Глот (Ярославль), Назаров (Невинномысск).

27 августа. Томск. Стадион "Труд".

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