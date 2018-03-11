Георгия Джикия: "Спартак" станет чемпионом России-2018"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что результат игры закономерен. Футболист также добавил, что красно-белые станут чемпионами.

– Уже тренируюсь, восстановление идет все по плану, – сказал во флеш-интервью Джикия, который в январе в контрольной игре на сборе порвал крестообразную связку колена. – Много задают вопросов по поводу травмы, но я отвечаю коротко. Я сейчас сосредоточен только на восстановлении травмы. Как получил ее? Не знаю как это получилось, меня никто не трогал, сам поставил так ногу. Получилось так как получилось, ничего не поделаешь.

Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен.

Какие сроки восстановления? 27 марта еду в Рим и там пройду обследование, после которых уже будут известны окончательны сроки. Думаю, что будет все нормально, так как восстановление идет по плану.

Кто станет чемпионом России-2018? "Спартак". Верим, что сможем догнать "Локомотив".