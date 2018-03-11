Георгия Джикия: "Спартак" станет чемпионом России-2018"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что результат игры закономерен. Футболист также добавил, что красно-белые станут чемпионами.
– Уже тренируюсь, восстановление идет все по плану, – сказал во флеш-интервью Джикия, который в январе в контрольной игре на сборе порвал крестообразную связку колена. – Много задают вопросов по поводу травмы, но я отвечаю коротко. Я сейчас сосредоточен только на восстановлении травмы. Как получил ее? Не знаю как это получилось, меня никто не трогал, сам поставил так ногу. Получилось так как получилось, ничего не поделаешь.
Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен.
Какие сроки восстановления? 27 марта еду в Рим и там пройду обследование, после которых уже будут известны окончательны сроки. Думаю, что будет все нормально, так как восстановление идет по плану.
Кто станет чемпионом России-2018? "Спартак". Верим, что сможем догнать "Локомотив".
adamantane'
Ага, мечтай, Жора!
00:04
сабзеро
Взглянув на календарь оставшихся игр, я бы с Джикией, пожалуй, согласился - ни одного клуба из верхней части таблицы. Но только до сегодняшнего дня. Теперь я понимаю, что все эти команды будут выставлять такой же автобус как это сделал СКА. А преодолевать его у Спартака получается с огромным трудом. Гораздо проще Спартаку играть с теми клубами, которые ему это позволяют. Из таких остался только Ростов.
23:48 11 марта
wodan
В следующей жизни)
23:47 11 марта
Есть мнение...
Нет ребята. Если и случится чудо, чемпионом станет ЦСКА. Но, думаю, всё же, чуда не произойдёт.)
23:35 11 марта
Felix BARSA
Юрий Палыч в этом сезоне победу не упустит, это не Кучук! А судейки шалят, Спартачку левый штрафной подарили, у нас в Ростове пеналь зажали в ворота Зени. ау, Будогосский....
22:10 11 марта
Коуч07
Типун тебе на язык.
22:07 11 марта
kvn_2009
дурак думками богатеет
21:57 11 марта
Duckhunter68
Сон рассказывает, болезный!
21:54 11 марта
resifi
Ну тогда ждем новые 0:7 в ЛЧ!
21:54 11 марта
igogohruhru
Налицо головокружение от успеха (победы на СКА Хаб. с помощью левого штрафного)
21:49 11 марта
Berkut-7
Я думаю у Палыча другие планы на чемпионство , чем у Джикии, а Палыч -то покруче Карреры будет .
21:39 11 марта
Tribunal Z
Джикия наверное чачи перепил, бредит бедолага
21:35 11 марта
баламошка
Один человек Так у него травма головы?////////))))))
21:34 11 марта
Один человек
Так у него травма головы?
21:33 11 марта