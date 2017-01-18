Георгий Миланов: "С Поповым говорим за жизнь, а не за футбол"

Болгарский полузащитник ЦСКА Георгий Миланов дал спецкору "СЭ" большое интервью, в котором пообещал, что армейцы будут биться только за первое место. Он подчеркнул, что поддерживает отношения с соотечественником из "Спартака" Ивелином Поповым, однако футбол они не обсуждают.

– Вы со спартаковцем Ивелином Поповым общаетесь?

– Да. Осенью график оказался тяжелым, но когда у меня и у него появлялось свободное время, встречались и ходили в ресторан.

– Шутки отпускаете в адрес друг друга?

– По игре – нет. За футбол вообще не говорим, только за жизнь.

– Дадите прогноз, кто из вас окажется выше по итогам сезона?

– Прогнозы не для меня. Но обещаю, что футболисты ЦСКА сделают все возможное и будут бороться только за первое место. Ни второго, ни третьего для нас не существует – только первое.

– С какими словами готовы обратиться к Попову? Может быть, бросите ему вызов?

– Ха-ха, нет, не стану, потому что, когда говорю раньше времени, ничего не получается. Хочу говорить в конце сезона. Когда, надеюсь, все будет хорошо. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Миланова